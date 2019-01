Tarantini e o ciclo negativo: «Não podemos varrer para baixo do tapete»

Depois de um arranque de época bastante positivo, o Rio Ave atravessa agora um momento menos brilhante, não tendo vencido nenhum dos últimos 10 encontros.Perante esse cenário, Tarantini, capitão dos vila-condenses, assumiu que a fase que a equipa travessa não é "fácil", mas garantiu que todo o coletivo está desejoso de "inverter o ciclo", frisando que, para isso, "é necessário o melhor Rio Ave" já na partida frente ao Marítimo, na próxima segunda-feira."Não há jogos fáceis, este é mais um. Sabemos que se torra mais importante porque é o próximo mas temos de entender que é mais uma oportunidade que temos pela frente. Não estamos a passar um momento fácil, atravessamos uma série de resultado pouco positivos, mas temos de perceber o contexto de tudo isto. Como começou e os fatores que envolveram o início deste ciclo. Obviamente que trabalhar sobre vitórias é mais fácil e, por isso, queremos inverter este momento. Precisamos do melhor Rio Ave", começou por dizer, em antevisão à visita ao reduto dos insulares.Não obstante considerar que esta má fase teve início devido a "fatores externos", o médio não descarta responsabilidades e confessa que há coisas "a melhorar"."Não podemos varrer para baixo do tapete. O ciclo começa por alguns fatores externos, mas depois começam a aparecer alguns problemas dentro da própria equipa, problemas de jogo, que temos de assumir e melhorar. Se este jogo tivesse ficado 1-0 [n.d.r: frente ao Feirense], ficávamos ocontentes, mas os problemas estariam lá na mesma. Houve coisas que melhorámos, mas não chegou. Se calhar houve momentos do nosso percurso em que a bola entrou e nao olhámos tanto aos problemas, agora olhamos mais e não ganhamos. É o futebol de hoje em dia e é o entendimento que temos que dar aos resultados", apontou Tarantini, que admitiu que o jogo frente ao Marítimo será "muito importante"."Da mesma forma que no ultimo jogo era importante distanciarmo-nos, agora com o Marítimo é importante saber que há trajetórias diferentes das duas equipas. O Marítimo está em trajetória ascendente e nós não estamos aí. É importante compreendermos isso e interpretarmos as circustâncias. Seré muito difícil e precisamos do melhor Rio Ave e vamos ter de estar sempre ao melhor nivel para sair com os 3 pontos", concluiu.