Tarantini: «Estivemos à altura de todos os desafios»

Titular na vitória do Rio Ave diante do Sporting , o médio Tarantini assumiu que o triunfo por 2-1 conseguido em Alvalade foi importante para alimentar as chances de apuramento para a final four da Taça da Liga dos vilacondenses. De resto, na mesma análise, o capitão dos nortenhos admitiu que este resultado e exibição mostraram que todos podem ser opções a ter em conta para Carlos Carvalha."Foram duas vitórias na mesma época, uma para o campeonato, outra para a Taça da Liga. Sabíamos que na Taça da Liga neste formato é importante ganhar. Demos uma bela resposta, estivemos à altura de todos os desafios do encontro", começou por dizer, à SportTV."Tínhamos falado em grupo que é lá dentro do jogo que fazemos por merecer por novas oportunidades para jogar. Hoje demos uma bela resposta que os jogadores estão presentes para jogar e dar novas dores de cabeça ao míster. É para isto que aqui estamos, para trabalhar. É importante ganhar porque queremos estar na final four e ganhar um título.""É o jogo, lá dentro não há muitas justificações para o que fazemos mas é o jogo""É um jogo para o campeonato, vamos ter um período rápido de competição. Temos de recuperar rápido, queremos voltar às vitorias e que belo jogo teremos no domingo frente ao FC Porto"