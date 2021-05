Tarantini: «Houve algum descontrolo emocional da nossa parte»

Tarantini comentou a derrota (0-3) do Rio Ave na receção ao FC Porto, na 33.ª jornada da Liga NOS, destacando o primeiro golo dos dragões como o "momento chave" da partida.





"É claro que o momento chave é o primeiro golo do FC Porto, depois de uma primeira parte muito dividida, talvez até com mais algum pendor da nossa parte, pois a grande oportunidade até foi nossa", começou por dizer o médio-centro e capitão dos vilacondenses, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV."Acabou por ser um jogo muito disputado e competitivo até ao primeiro golo do FC Porto e depois houve algum descontrolo emocional da nossa parte, face ao momento em que estamos a viver e não podemos esconder isso. Depois o segundo e o terceiro golos deles acabam por acontecer também em função deste momento em que estamos""Os resultados dos jogos desta tarde não interferiram nada. Sabíamos que podíamos fazer um jogo competitivo e disputar os pontos. Não foi assim e temos de olhar para a última jornada que aí vem. Dependemos de nós para continuarmos na 1ª Liga e vamos encarar este jogo como se fosse uma final. Não vou estar agora a fazer balanços, pois neste momento o importante é o jogo que temos pela frente e finalizar bem a época. A seu tempo as análises virão…", terminou.