Tarantini: «Mostrámos personalidade mas os erros, a este nível, pagam-se»

Tarantini era o espelho da desilusão dos jogadores do Rio Ave pela eliminação da Taça de Portugal, após a derrota por 3-2, no Estádio da Luz. Ainda assim, o médio vila-condense sublinou a resposta da equipa.





"Foi um jogo bem conseguido da nossa parte, com grande personalidade. Sabíamos como retirar a bola ao Benfica mas os erros, a este nível, pagam-se, principalmente nos pormenores. A entrada do Seferovic mexeu com a nossa dinâmica e acabámos por sofrer o golo por um pormenor. Não acreditar que podíamos ganhar a bola ali na linha final. Mas foi uma grande exibição da nossa parte", analisou, à RTP.