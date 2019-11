Tarantini para dissipar

O Rio Ave cumpre hoje um dia de folga, mas o capitão Tarantini vai realizar um exame médico para avaliar com rigor a extensão da lesão que forçou a sua substituição durante a eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Alverca.

O capitão queixou-se de dores no adutor esquerdo e saiu antes do intervalo, pelo que a avaliação vai ajudar a dissipar as dúvidas em torno da sua disponibilidade para a visita a Braga.

Por outro lado, tudo indica que a lesão traumática que Gabrielzinho contraiu no pé esquerdo, também frente ao Alverca, não impedirá o extremo de entrar na estratégia de Carlos Carvalhal, mas subsiste a dúvida em torno da recuperação de Nuno Santos.