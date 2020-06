Tarantini quer dar continuidade

Tarantini saboreia o regresso da competição, depois de "três meses atípicos" e de uma nova pré-época. "Estávamos a passar um bom momento antes da paragem e este mês de treinos foi bom para voltarmos a ter um sentimento de alegria no trabalho, no sentido de darmos continuidade", registou o capitão, assumindo o "sentimento muito diferente" de jogar em casa sem "o apoio habitual dos adeptos".

"Temos de elevar ao máximo os nossos níveis de concentração e depois também sabemos que os vila-condenses estão connosco, apesar de não estarem fisicamente no estádio", suaviza Tarantini, reconhecendo ao mesmo tempo o "sentimento de tristeza" por não haver adeptos, sendo que para o Rio Ave "também já é uma vitória o simples facto de jogar em casa".

O médio, de 36 anos, destacou também a segunda volta que a equipa leva sem perder, estando a apenas um jogo de bater o recorde absoluto do clube na 1ª Liga, que é de 9 jogos sem conhecer a derrota. "É sempre bom bater recordes, é sinal de que estamos a atravessar bons momentos, mas isso traz-nos também uma responsabilidade acrescida", avisou Tarantini, mas com a noção de que "todo o grupo quer ficar na história do clube".