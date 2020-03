Tarantini quer mandar

As perguntas dos adeptos foram-se sucedendo ao longo dos últimos dias e, na tarde de ontem, chegou a vez de Tarantini, capitão do Rio Ave, responder à questões selecionadas.

No clube de Vila do Conde desde 2008/09, Tarantini foi questionado sobre se seria possível ver o camisola 8 como treinador rio-avista no futuro. "Quem sabe... Tenho já o 3º nível de treinador de futebol, mas não vai ser fácil tirar o 4º, pois não sabemos como vão ser as diretrizes por eu ainda estar a jogar. Quero ter um cargo em que possa ter algum poder de decisão: treinador ou cargo diretivo. Porém, nesta altura tenho de aproveitar ao máximo a profissão que tenho, que é a melhor do Mundo", afirmou.

Sobre a pandemia Covid-19, o médio sublinhou a "desconfiança" que se vive nas "relações humanas".