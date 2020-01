Tarantini quer saber o que os árbitros estão a conversar com o VAR

Tarantini já fez a antevisão do jogo frente ao Famalicão, marcado para esta sexta-feira, a partir das 21.15 horas. Na conversa que teve para com os meios do Rio Ave, o médio tocou num ponto sensível e da atualidade, o das arbitragens, nomeadamente a atuação do VAR.





O capitão do Rio Ave fez questão de manifestar a posição do plantel vila-condense sobre esta temática, deixando até uma opinião muito concreta sobre o que há a melhorar e registando que era importante os jogadores, em pleno relvado, saberem no imediato o que está a ser decidido naquele momento em que o árbitro espera pela comunicação do VAR: "Tem sido recorrente lermos e ouvirmos críticas à arbitragem nos últimos dias. Nós não nos esquecemos, por exemplo, do quanto nos custaram alguns erros, mas se há algo que nós, jogadores, equipa técnica e Rio Ave, no seu todo, não perdemos é a confiança no trabalho das equipas de arbitragem, no relvado e no VAR. Confiamos que, tal como nós, são profissionais que erram e acertam, mas no final do dia estarão de consciência tranquila de que deram o seu melhor. O que nós, dentro de campo, sentimos e achamos que poderíamos melhorar, todos em conjunto, é a comunicação entre o árbitro e os jogadores nos momentos críticos de análise aos lances de VAR, por exemplo, por forma a evitar protestos e mal entendidos, pois na verdade muitas vezes não sabemos o que está ou não a ser analisado e porque foi ou não decidido".Tarantini registou ainda o bom percurso da sua equipa nos últimos jogos: "Estamos a atravessar um bom momento e demonstra-o o facto de podermos atingir uma sequência de quatro vitórias consecutivas no campeonato. Algo só possível porque temos partido para cada jogo pensando apenas no adversário do imediato e não em duelos futuros".Por isso mesmo, o foco está todo no Famalicão, um adversário de respeito na opinião do médio dos vila-condenses: "É um dos grandes jogos da jornada. O Famalicão, tal como nós, é uma equipa com princípios de jogo muito bem definidos e colocar-nos-á obstáculos complicados mas, tal como o nosso último jogo demonstrou, o Rio Ave e o seu grupo de trabalho já monstrou ser capaz de superar este tipo de desafios. A capacidade emocional que a equipa revelou para vencer em Guimarães num ambiente e contexto muito adverso. A forma como vencemos no início do mês nos Açores, como nos batemos na Luz e apesar da eliminação da Taça de Portugal. São tudo sinais de que podemos vencer em qualquer campo e contra qualquer adversário sempre e quando consigamos potenciar ao máximo as nossas capacidades".