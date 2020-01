Tarantini: «Quero que o míster continue no clube»

Aproveitando a visita do Rio Ave a uma escola primária de Vila do Conde, Tarantini comentou a ‘novela’ da possível saída de Carlos Carvalhal. "O Matheus Reis disse que quer muito que o treinador fique e, enquanto capitão de equipa, confirmo isso. Estamos muito contentes com a liderança e com o trabalho do míster Carlos Carvalhal e da sua equipa técnica. No entanto, não é uma questão que me diga respeito, mas sim à direção, ao presidente e ao míster Carlos Carvalhal", começou por afirmar o experiente médio.

Salientando o facto de a equipa estar motivada para o resto da temporada, apesar da eliminação na Taça da Liga e na Taça de Portugal, Tarantini apontou baterias ao campeonato. "Depois de falharmos o objetivo de chegar à final four da Taça da Liga e à final da Taça de Portugal, temos de ‘meter as agulhas todas’ no campeonato e fazer melhores exibições e melhores resultados", frisou, perspetivando ainda o encontro de domingo com o Boavista: "Conhecemos bem o treinador Daniel Ramos, que esteve connosco no ano passado. Vai ser um jogo intenso, mas queremos conquistar os três pontos para continuarmos colados às equipas da frente."





Vitó foi o outro jogador do plantel que visitou a escola e mostrou ambição de jogar com mais regularidade. "Vou continuar a fazer o meu trabalho, depois são opções do treinador. Estou a trabalhar para dar o meu melhor caso a oportunidade apareça", destacou o médio, que sublinhou ainda o facto de os jogadores estarem a "criar a imagem de que o Rio Ave pode fazer frente a qualquer equipa".