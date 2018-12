Tarantini: «Quem pensava que ia ser fácil, viu o contrário»

Tarantini fez uma avaliação positiva da exibição do seu Rio Ave, apesar da derrota no Dragão diante do FC Porto, por 2-1, num encontro em que a formação de Vila do Conde lutou até ao final pelos pontos."Quem pensava que ia ser fácil e que vínhamos aqui completamente cabisbaixos, viu o contrário. Tivemos uma entrada forte. É claro que, tendo em conta o que tem sido recorrente no que diz respeito a algumas dificuldades que temos sentido, acabámos por sofrer 2 golos fruto disso. Mas depois conseguimos ter uma segunda parte de grande nível e merecíamos sair com um ponto por tudo o que fizemos", confessou o capitão do 6.º colocado da Liga NOS.Tarantini explicou o seu papel no reforço do meio-campo. "Tenho esse papel, mas o que era importante era, sabendo que os níveis de agressividade do FC Porto estão sempre lá em cima, nós conseguirmos igualar e conseguimos. É importante para percebermos que o que temos cada um para melhorar. Algumas das dificuldades que temos tido é fruto disso, essencialmente. Mostrámos que é possível e que nós é que temos de dar a volta a isto."A exibição, garante, dá confiança. "Perante um contexto de alguns jogos sem ganhar e perante um Dragão com uma moldura humana deste género, sabíamos que ia ser difícil, mas mostrámos que somos valentes e que estamos aqui para lugar pelo nosso objectivo: andar lá em cima."Tarantini assegura que a troca de treinador não afetou a ideia de jogo. "Quem pensava que vinha ver um Rio Ave desfalcado e sem ideia de jogo, viu o contrário. Nós não podemos esquecer o que está para trás, provámos que isto é simplesmente é uma mudança de treinador. Já tivemos oportunidade de agradecer ao mister José Gomes o que fez, mas o caminho é este e a vida segue. Sabíamos que tínhamos de dar resposta à massa associativa do Rio Ave para mostrar que o futuro será risonho para nós. Se continuarmos a praticar este futebol vamos ter muitas alegrias de futuro."