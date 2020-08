Taremi e Nuno Santos ausentes no primeiro dia de trabalho da era de Mário Silva

O primeiro dia de trabalho da era de Mário Silva em Vila do Conde não contou com a presença de Taremi e Nuno Santos.





O nome dos dois avançados ainda consta da lista oficial de 22 jogadores com que o Rio Ave arrancou os trabalhos de pré-temporada e a sua ausência foi justificada pela elevada probabilidade de serem vendidos nos próximos dias.Contudo, Nuno Santos e Teremi não foram os únicos ausentes, já que Junio Rocha, ainda na fase final da recuperação, e Gabrielzinho, que regressou recentemente do Brasil e vai realizar os primeiros dias de trabalho isolado dos companheiros por precaução, também não subiram ao relvado.Em função do número reduzido de jogadores à disposição no arranque dos trabalhos, até porque o Rio Ave ainda não oficializou nenhuma aquisição, o técnico Mário Santos vai aproveitar a pré-temporada para avaliar o potencial de sete jogadores (Fábio Ronaldo, Luca, Nuno Silva, Manuel Namora, Leandro, Didi e Schutte) que fazem parte dos quadros da equipa B e dos sub-23.Ainda no que diz respeito ao plantel da próxima época de referir que o médio Rúben Gonçalves, mais um elemento proveniente das camadas de formação, mas que já teve a oportunidade de estrear-se na Liga NOS na época passada, foi definitivamente promovido à equipa profissional.