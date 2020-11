Taremi e Nuno Santos renderam 8,7 M€ ao Rio Ave

O presidente António Silva Campos revelou ontem que o Rio Ave encaixou cerca de 8,7 milhões de euros com as transferências de Taremi para o FC Porto e de Nuno Santos para o Sporting, tendo o iraniano rendido 5 milhões de euros e o extremo português os restantes 3,7 milhões.

Encaixe milionário que chegou a ter o Benfica na corrida e que o dirigente reconheceu ter ficado ligeiramente aquém das expectativas por força das limitações que a pandemia de Covid-19 proporcionou no seio do futebol profissional.

“Os valores não são segredo. O Taremi foi vendido por 5 milhões de euros e o Nuno Santos por 3,7 milhões”, confidenciou António Silva Campos ao Canal 11 durante uma conversa em que colocou em retrospetiva os 12 anos consecutivos de presidência no emblema de Vila do Conde, para logo de seguida esclarecer que “o interesse do Benfica em Taremi arrefeceu com a chegada de Jorge Jesus”: “Tenho a certeza absoluta de que conseguiria mais sem a pandemia porque havia mais clubes europeus interessados.”

Ainda no que concerne ao mercado, o dirigente reconheceu “o interesse que clubes portugueses e estrangeiros já manifestaram” no central Toni Borevkovic.

“É um ativo em crescimento e já houve várias tentativas de o contratar, mas conseguimos resistir à tentação”, disse o presidente, sem anunciar os candidatos e atirando apenas que “Carlos Carvalhal gosta muito do jogador”.