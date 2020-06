Faltam seis jogos para o fecho da época, mas Taremi já tem lugar na história do Rio Ave.





O clube fez uma pesquisa e concluiu que o avançado iraniano, com 11 golos, já está no top 5 dos melhores marcadores de sempre do Rio Ave na 1ª Liga, atrás de N’Habola (20 golos), João Tomás (16), Evandro (15), Hassan e Hugo Henrique (12).