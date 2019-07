Taremi prestes a passar à ação

Tendo cumprido o primeiro treino anteontem, Mehdi Taremi deve jogar hoje, frente ao Famalicão, os primeiros minutos com a nova equipa.Contudo, e dada a pouca ambientação com o conjunto de Carlos Carvalhal, é de crer que o avançado internacional iraniano apenas entre numa fase final do jogo.Amanhã será dia de folga do plantel.