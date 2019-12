Taremi «triste e injustiçado» com a expulsão frente ao Gil Vicente

Taremi foi herói e vilão no jogo com o Gil Vicente, tendo marcado o golo da vitória antes de ser expulso por protestos contra o árbitro Manuel Oliveira. Uma decisão que o iraniano diz ainda não ter percebido, recorrendo à sua conta de Instagram para expressar a sua indignação e, ao mesmo tempo, contar a sua versão da história.





"Sou profissional de futebol no Rio Ave, sinto-me triste e injustiçado, fui expulso sem entender porquê. Toda a minha carreira respeitei os árbitros e hoje mantive esse respeito e vou manter sempre, mas fui expulso sem entender porquê. Levei cartão amarelo e pergunteu "why" (porquê?), porque não falo português, fui ingnorado e perguntei várias vezes "why, why, why" (porquê, porquê, porquê), e o árbitro mostrou-me o segundo amarelo [n.d.r.: foi vermelho direto]", começou por escrever Taremi, completando: "Não sei o que ele percebeu, mas não lhe faltei ao respeito. Volto a dizer que não falo português, não faltei ao respeito em inglês porque não o faço. Volto a dizer sou profissional de futebol, quero jogar, só isso... O senhor árbitro foi injusto e deve um pedido de desculpas a todos os sócios do Rio Ave, porque eu não disse nem fiz nada que me pudesse valer a expulsão."Referir ainda que Manuel Oliveira, árbitro que expulsou Taremi, alegou no relatório que o iraniano usou "expressões ou gestos ameaçadores". "Linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos ou grosseiros. O jogador após ter sido advertido por protestos, dirigiu-se na minha direção de forma agressiva, aproximando a sua cabeça da minha, não me tendo chegado a tocar, pondo em causa a minha autoridade", escreveu o juiz do Porto no relatório.