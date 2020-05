Testes da Covid-19 ao plantel do Rio Ave com resultados negativos

Os testes à Covid-19 realizados pelo Rio Ave deram resultado negativo, pelo que todos os jogadores, equipa técnica, departamento médico e restante staff de apoio ao futebol profissional poderão continuar a exercer as respetivas funções.





Em nota divulgada no site oficial, o Rio Ave destacou a "satisfação" que se gerou entre o grupo de trabalho por não existir nenhum caso positivo de Covid-19. No entanto, lembrou que ninguém pode baixar a guarda no que toca às medidas de prevenção."Tal cenário não nos demite das responsabilidades que desde o primeiro dia assumimos. De resto, o departamento médico rioavista, chefiado pelo Dr. André Dias, fez questão de sublinhar a todos, internamente, a importância de continuarmos com cuidados redobrados no que à utilização de material de treino concerne, no respeito pelo distanciamento, na etiqueta respiratória ou na utilização de máscara em espaços fechados. Também a higienização no estádio permanece rigorosa, diária e permanente", refere o comunicado do Rio Ave."Os atletas continuam a evitar ao máximo a utilização de balneários, e o trabalho no relvado mantém-se protegido de contacto que possa significar um aumento de risco de contágio", lê-se ainda.