Testes negativos avalizam treinos nos relvados

O Rio Ave voltou a fazer testes à Covid-19 e os resultados foram negativos. O que significa que os jogadores, equipa técnica e médica, bem como o staff de apoio ao futebol profissional poderão continuar no exercício das suas funções, no final da primeira semana de trabalhos nos relvados. No início da semana, note-se, o Rio Ave tinha feito apenas controlo de temperatura corporal e uma avaliação médica para despiste de sintomas de coronavírus.

Entretanto, o central Messias prestou declarações a um canal brasileiro, onde referiu que não se arrepende de ter vindo para o Rio Ave, apesar da escassa utilização em duas épocas. "Em princípio, voltarei ao Brasil para defender as cores do América Mineiro", disse, ele que está emprestado pelo clube de Belo Horizonte.

Por fim, o Rio Ave anunciou a criação de uma equipa sénior feminina, que terá Miguel Afonso como treinador.