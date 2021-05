Tiro de partida na expectativa do Rio Ave

O plantel vila-condense volta hoje ao trabalho para começar a preparar os dois jogos do playoff, sendo que o primeiro disputa-se já na próxima quarta-feira fora de casa. Regresso carregado de expectativa, dado que também só ao final da tarde de hoje é que o técnico Miguel Cardoso vai conhecer o nome do emblema da Liga Sabseg contra quem o Rio Ave vai esgrimir forças com a ambição de selar a permanência no principal escalão em 2021/22.