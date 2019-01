Tomislav Strkalj é reforço para 2019/20

O Rio Ave, da I Liga, anunciou esta quarta-feira a contratação do avançado croata Tomislav Strkalj, que só será reforço a partir da próxima época.O jogador, de 22 anos, que alinhava no NK Osijek, da Croácia, assinou um contrato válido por quatro temporadas e meia com o emblema vila-condense, mas vai cumprir o resto desta época, por empréstimo, no NK Rudes, da principal liga croata.Assim, só no arranque da temporada 2019/20 Tomislav Strkalj chegará a Vila do Conde, para integrar os trabalhos da equipa portuguesa.O jogador, natural de Zagreb, fez parte da sua formação no NK Osijek , clube de onde esta temporada o Rio Ave foi contratar o médio Jambor, mas também conta com passagens pelo Dinamo Zagreb e o Metalac Osijek.Enquanto sénior, o atacante representou, além do Osijek, os também croatas do Radnik Sesvete, e do HNK Cibaliae, contando ainda com uma passagem pelo futebol italiano, ao serviço de Santarcangelode.