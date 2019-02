Treinador do Rio Ave quer que equipa "volte a sorrir" no duelo com Boavista

Daniel Ramos, treinador do Rio Ave, disse esta sexta-feira querer que a sua equipa volte a sorrir no jogo deste domingo, frente ao Boavista, no Estádio do Bessa, na 23.ª jornada da Liga NOS.Depois da derrota caseira da última jornada, frente ao Santa Clara (2-1), o técnico dos vila-condense acredita que o seu conjunto poderá consolidar o que fez de positivo, tentando a amealhar a terceira vitória consecutiva fora de portas."Quando não temos um resultado positivo, o que queremos é voltar, rapidamente, a tê-lo, sem perder o que fizemos de positivo no último jogo. Queremos consolidar os processos e esperar que, neste desafio, o resultado final ajude a equipa a voltar a sorrir. Estamos apenas focados na conquista dos três pontos", referiu.Questionado sobre a discrepância da prestação dos resultados fora e em casa, onde não vence há oito jornadas, Daniel Ramos confessou que nos Arcos a equipa está a sentir alguma "tensão"."Em casa, queremos fazer as coisas bem, mas quando não tal acontece surge uma maior tensão de não estarmos a impor o nosso futebol. Mas sabemos que podemos fazer e melhor, nomeadamente na eficácia, embora, com o comportamento do último jogo em casa, os resultados vão aparecer", analisou Daniel Ramos.Sobre o adversário desta jornada, o treinador do Rio Ave falou de um "Boavista que está mais competitivo", antecipando dificuldades para o seu conjunto."É uma equipa com características inatas, com determinação, muito abnegada, disponível, e sempre com a ajuda dos sócios, jogando num estádio carismático. Concede poucos golos, mas também marca poucos, o que torna os resultados muito magros. Prevejo que haja jogo até ao final e isso vai exigir muito competência da nossa parte", apontou Daniel Ramos.O treinador congratulou-se com o facto de, aos poucos, ter mais soluções no plantel, após a recuperação de vários lesionados e a integração dos reforços, admitindo que "há mais competição interna no grupo e isso ajuda a melhorar a equipa".Ainda assim, Daniel Ramos, que só sábado irá divulgar a lista de convocados para este jogo, não pode contar com os lesionados Gelson Dala, Borevkovic, Joca e Nuno Santos.O Rio Ave, oitavo classificado, com 28 pontos, desloca-se este domingo ao estádio do Bessa para defrontar o Boavista, 12.º, com 23, numa partida agendada para as 17h30.