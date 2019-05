Treinador do Rio Ave quer manter mentalidade ganhadora frente ao Moreirense

O treinador do Rio Ave, Daniel Ramos, garantiu esta quinta-feira uma equipa que "quer manter a mentalidade ganhadora" na partida de sexta-feira, frente ao Moreirense, da jornada 32 da Liga NOS.A formação vila-condense não perde para o campeonato há três jornadas (duas vitórias e um empate), algo a que o técnico quer dar continuidade."A mentalidade passou a ser mais ganhadora. Estávamos um pouco adormecidos, mas houve uma evolução no conhecimento e na aquisição de processos. Se mantivermos a nossa ideia de jogo bem definida, isso ajudará para as vitórias", afirmou o técnico.Daniel Ramos perspetiva, por isso, um "bom espetáculo", vincando o percurso das duas equipas na competição."Vai ser um bom jogo. O Moreirense está a realizar uma muito boa prestação no campeonato e vai querer defender a sua posição. E nós vamos continuar à procura de vitórias", antecipou.O técnico do Rio Ave rejeitou a ideia de um adversário relaxado, desvalorizando o facto dos minhotos não ganharem há três jornadas consecutivas."É um momento menos positivo, como têm todas as equipas. Amanhã vão querer, com certeza, dar a volta a esta fase", analisou.À margem deste jogo, Daniel Ramos foi questionado sobre a sua continuidade na formação de Vila do Conde, afirmando que a situação não está definida."Tenho contrato até final da temporada, com outra de opção, mas ainda não está nada definido, e acho que não é o momento de se abordar esse assunto", disse.Para este jogo, Daniel Ramos não pode contar com os lesionados Leandrinho, Diego Lopes e Nélson Monte, além do castigado Jambor.O Rio Ave, oitavo classificado com 39 pontos, desloca-se na sexta-feira ao terreno do Moreirense, quinto com 49, numa partida agendada para as 20:30, com arbitragem de João Malheiro Pinto, de Lisboa.