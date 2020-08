Treino de conjunto com a equipa B... e Dala já integrado

O Rio Ave fechou este sábado a primeira semana de treinos da pré-época com um treino em conjunto com a equipa B, cuja maior novidade foi a integração de Gelson Dala, um dos reforços oficializados pelos vila-condenses, ontem, para as próximas três temporadas.





A outra das mais recentes caras novas, Francisco Geraldes, fez apenas trabalho específico de ginásio. Recorde-se que o primeiro ainda treinou com o Sporting nesta pré-temporada, enquanto o médio tinha sido dispensado pelos leões de se apresentar na Academia de Alcochete.