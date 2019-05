Três baixas no Rio Ave a quatro dias da receção ao Benfica

O Rio Ave voltou a trabalhar, na manhã desta quarta-feira, e Daniel Ramos não pôde contar com três jogadores, que realizaram tratamento e trabalho específico: Nélson Monte, Leandrinho e Diego Lopes.Ronan, Carlos Alves e Joca, por sua vez, fizeram treino de recuperação por terem participado no jogo dos sub-23 de terça-feira, diante do Sporting. A formação vila-condense volta a treinar esta quinta-feira, pelas 10h30.Na noite desta quarta-feira, todos os jogadores, treinadores, staff, dirigentes e colaboradores de todas as modalidades e escalões, irão celebrar a Gala Verde e Branca, no Cine Teatro de Vila do Conde. A cerimónia terá início às 21 horas e irá premiar os melhores do ano.