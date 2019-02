Três reforços em estreia na convocatória do Rio Ave para jogo com Portimonense

A chamada dos reforços Filipe Augusto, Carlos e Ahmed Said é a nota de destaque na convocatória do Rio Ave para o jogo de sábado frente ao Portimonense, da 21.ª jornada da Liga NOS.Os três jogadores chegaram à formação vila-condense na última janela de transferências e poderão estrear-se já nesta ronda nas opções do técnico Daniel Ramos, que deve promover a titularidade a Filipe Augusto.Também de regresso à lista dos eleitos está o avançado Gabrielzinho, que recuperou esta semana de lesão.Em sentido inverso, Fábio Coentrão ainda não debelou uma mazela muscular e não entra nas contas para este desafio, assim como Gelson Dala, Leandrinho, Borevkovic, Nuno Santos e Joca.O Rio Ave, nono classificado com 25 pontos, desloca-se no sábado a casa do Portimonense, oitavo com 27, numa partida agendada para as 18:00.Léo Jardim e Paulo VítorMatheus Reis, Rúben Semedo, Nélson Monte, Buatu e Nadjack.Tarantini, Diego Lopes, Filipe Augusto, Jambor e Vitó.Murilo, Bruno Moreira, Carlos, Ahmed Said, Ronan, Gabrielzinho e Galeno.