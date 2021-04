Tubas vence Prémio Mascotes de fevereiro

O Rio Ave foi esta segunda-feira galardoado com o Prémio Mascotes, da Liga - referente ao mês de fevereiro -, pela rubrica 'Não metas água no Dia dos Namorados'.

A rubrica, cujo o protagonista é Tubas, a mascote do clube vila-condense, demonstrava que mesmo em contexto pandémico e de confinamento, era possível comemorar o Dia de São Valentim vestidos a rigor com as cores do Rio Ave, através de compras feitas pela loja online do clube.

A votação final contou ainda com a participação das mascotes de Paços de Ferreira, o Castor, e ainda do Nacional, o Furacão.