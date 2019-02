Últimos reforços integrados no treino do Rio Ave

O Rio Ave voltou este sábado aos trabalhos, na ressaca do empate (2-2) diante do Tondela . A sessão decorreu no Estádio dos Arcos e ficou marcada pela integração dos três últimos reforços de inverno da equipa vila-condense. Carlos, Messias e Ahmed Said já estão às ordens do treinador Daniel Ramos.Recorde-se que, além deste trio, o emblema rioavista já tinha contratado Filipe Augusto e Rúben Semedo no mercado de inverno, sendo que este último até já esteve no banco de suplentes no duelo com os beirões.Os titulares do desafio da última sexta-feira fizeram apenas trabalho de recuperação. Fábio Coentrão, Gabrielzinho, Borevkovic, Gelson Dala, Joca e Nuno Santos continuam a cumprir um plano específico visando a recuperação das respetivas lesões.Norbert, guarda-redes da equipa B, foi chamado ao apronto, tendo em conta que Carlos Alves estava ao serviço dos sub-23, na Liga Revelação. O plantel está de folga este domingo e regressará aos treinos na próxima segunda-feira, para iniciar a preparação do encontro com o Portimonense.