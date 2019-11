Uma Pedreira árdua para contrariar

As duas recentes vitórias consecutivas do Rio Ave, uma para a Liga (1-0, frente ao V. Setúbal), outra para a Taça (1-0, diante do Alverca), podem ser uma boa alavanca psicológica para, na próxima segunda-feira, inverter o fortemente adverso histórico no Estádio Municipal de Braga.





Se contarmos jogos a contar para o campeonato, a única vitória deste século aconteceu, em 2013/14, por 1-0. O triunfo anterior a esse foi já em 1999, há 20 anos...Uma Pedreira árdua para ultrapassar.