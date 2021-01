«Velocidade estonteante, drible imparável, pé canhoto mágico»: Rio Ave anuncia reforço para o ataque

O Rio Ave contratou Anderson Cruz, de 24 anos, ex-Bolívar. "Velocidade estonteante, drible imparável, pé canhoto mágico", anunciou o clube de Vila do Conde a propósito do avançado que assinou até junho de 2025.





O luso-angolano fez toda a sua formação em Portugal e como sénior alinhou pelo Varzim, pelos espanhóis do Verín CF, Ourense CF, Rápido Bouzas e Fuenlabrada, pelos franceses do Sochaux e, em 2017/2018, actuou pelos croatas do NK Rudes, onde foi colega do rioavista Toni Borevkovic.