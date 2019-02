Venda de Ederson coloca Rio Ave na mira da FIFA

O 'Jornal de Notícias' avança esta quinta-feira que a FIFA instaurou um processo disciplinar ao Rio Ave por causa da venda de Ederson. O agora guarda-redes do Manchester City deixou os vila-condenses em 2015/16 rumo ao Benfica, um negócio no qual o Rio Ave garantiu uma percentagem de 50% dos direitos económicos, sendo que 20% seriam destinados à Gestifute numa transferência posterior. Segundo o JN, o organismo que tutela o futebol mundial "terá descoberto infrações relacionadas com a participação de fundos de investimento bem como irregularidades no fornecimento de dados no Transfer Matching System (TMS)", a plataforma onde são comunicadas as transferências de jogadores.O JN adianta ainda que há outros inquéritos associados a jogadores do Rio Ave que são agenciados pela Gestifute.Recorde-se que o FC Porto foi multado pela FIFA no valor de 44 mil euros e recebeu ainda uma advertência por infrações relativas a passes tripartidos - "influência dos fundos", como se poder ler no comunicado do organismo que rege o futebol mundial - e por prestar informações incorrectas junto do Transfer Matching System (TMS), onde todas as transferências são registadas.O Comité de Disciplina da FIFA considera que os dragões infringiram o regulamento relativo a transferências ao registar contratos que "permitiram que os fundos influenciassem a independência do clube nessas matérias". "O Comité de Disciplina da FIFA considerou que o clube violou o art. 18, alínea 1, da edição de 2012 das 'Normas para o estatuto e transferências dos jogadores' por ter celebrado contratos que permitiram que uma terceira parte influenciasse a independência e as políticas do clube em assuntos relacionados com transferências", pode ler-se no comunicado.