Vila-condenses agradecem a Schmidt na hora da despedida

O Rio Ave oficializou esta quinta-feira a saída de João Schmidt, jogador que estava emprestado pela Atalanta aos vila-condenses e que agora se transferiu para os japoneses do Nagoya Grampus "O Rio Ave FC e a Atalanta acordaram o fim do período de empréstimo do atleta João Schmidt. A pedido do jogador, o Rio Ave FC terminou a ligação que tinha com o jogador para o atleta dar outro rumo à sua carreira profissional, que regressou ao clube italiano e em seguida completou a transferência para um clube japonês. O Rio Ave FC agradece o trabalho que o atleta desenvolveu em nossa casa e desejamos boa sorte para o seu futuro profissional e pessoal", pode ler-se em comunicado.Schmidt jogou meia temporada no Estádio dos Arcos, depois de uma primeira passagem pelo futebol português ao serviço do V. Setúbal.