O Rio Ave confirmou esta terça-feira, em comunicado, que vai participar no Campeonato de sub-23, que arranca já na próxima temporada.





Continuar a ler

"Consideramos que o Campeonato sub-23 irá suprir um hiato competitivo pós término do percurso de formação até à profissionalização, bem como contribuir de forma decisiva na valorização dos atletas formados pelas sociedades e Clubes", acrescentaram. "Consideramos que o Campeonato sub-23 irá suprir um hiato competitivo pós término do percurso de formação até à profissionalização, bem como contribuir de forma decisiva na valorização dos atletas formados pelas sociedades e Clubes", acrescentaram.

"Este campeonato, organizado pela FPF, é o culminar de uma ambição que manifestamos há já várias épocas, por entender que o mesmo aporta, entre outros, 4 objetivos fundamentais: Visão estratégica de conjunto; Maior proximidade entre todos no desenvolvimento dos atletas formados localmente; Plataforma altamente motivadora para jogadores com potencial elevado; Interação permanente com a equipa principal", começam por explicar os vilancondenses.

Autor: Cláudia Marques