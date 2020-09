Vitó é aposta para o futuro do Rio Ave mas vai rodar na 2.ª Liga

Vitó vai continuar a ser uma aposta de futuro do Rio Ave, mas o médio deve esta época rodar num clube da 2ª Liga, procurando um patamar competitivo que o ajude a manter a sua linha de evolução, regressando ao clube com mais maturidade e capaz de lutar por um lugar ao sol no plantel principal. O médio, de 23 anos, faz parte do grupo de Mário Silva, mas corre o risco de passar mais uma época sem grande competição, tal como na passada em que acumulou apenas quatro jogos com o plantel principal.

Obviamente o patamar da equipa de sub-23 já não é para Vitó, nem mesmo a nova equipa B, que vai competir no Campeonato de Portugal, pelo que a solução passa mesmo pelo empréstimo a um clube da 2ª Liga, algo que pode ser confirmado ainda esta semana.