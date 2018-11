Presidente adjunto demite-se

André Cabral, presidente adjunto da direção do Santa Clara, apresentou a sua demissão em protesto contra algumas decisões tomadas pelo líder do clube, Rui Cordeiro, que acumula o cargo de presidente do Conselho de Administração da SAD.

As últimas eleições no clube decorreram em julho, mas a coesão da direção durou pouco tempo. Após escassos quatro meses do ato eleitoral, André Cabral enviou a sua carta de demissão para o dirigente máximo da Assembleia Geral dos açorianos, Ricardo Cabral.

A saída de André Cabral está relacionada com diversas atitudes "autistas e autoritárias", segundo apurou Record. O conflito mais recente prende-se com as eleições para a Fundação Santa Clara, onde foi rompido um pré-acordo para eleger um antigo presidente do clube e foi eleito André Feliciano, antigo administrador da SAD.