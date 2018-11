O Santa Clara vai jogar sem pressão com o Chaves, porque a principal prioridade da equipa é garantir a permanência na Liga NOS. O treinador da formação açoriana, João Henriques, salienta que a equipa pretende "ganhar ao Chaves", para chegar o mais longe possível na Taça de Portugal, mas os jogadores vão abordar este desafio com menos pressão.

"Sabemos que vamos ter um jogo muito equilibrado e difícil. O Chaves é uma equipa com muita qualidade, tem um treinador competente e apresenta-se sempre muito bem organizada", registou João Henriques.

O técnico do Santa Clara revelou que após duas semanas de paragem da competição não sente necessidade de "rodar o plantel" e apenas vai gerir o esforço dos internacionais.

Fernando renovou

Entretanto, a administração da SAD informou ontem a renovação de contrato com o extremo Fernando, que marcou três golos nas primeiras dez jornadas do campeonato. Esta temporada está a ser um dos destaques do Santa Clara no regresso à Liga NOS.

O treinador João Henriques revelou que, apesar da renovação do contrato, não existe a garantia que o brasileiro continue até ao final da época. "No futebol existe uma porta igual à dos salões do Texas, sempre aberta para saídas e entradas. Estamos a trabalhar todos os dias para identificar jogadores no mercado", resumiu.