Capitão do Santa Clara quer "fazer história" frente ao Benfica

O capitão do Santa Clara, Osama Rashid, disse esta quinta-feira querer "fazer história" frente ao Benfica, no jogo da 11.ª jornada da Liga NOS, uma vez que os açorianos nunca derrotaram os encarnados em casa."Queremos fazer história. No ano passado estivemos mais perto da vitória em casa, principalmente, frente ao FC Porto e Sporting. Este ano, queremos fazer história e ganhar pontos aos grandes", afirmou Osama Rashid, em conferência de imprensa, no estádio de São Miguel.O historial de jogos entre os dois clubes nos Açores, a contar para o campeonato, regista um empate e três vitórias do Benfica.Estatísticas que não retiram ambição ao clube açoriano, que irá procurar conquistar os três pontos diante do campeão nacional e líder isolado da Liga NOS."O Santa Clara joga sempre em casa para ganhar, tentando conquistar os três pontos. Fizemos uma grande segunda parte em Portimão [empate 1-1] e queremos continuar esse trabalho aqui, contra o Benfica", destacou Rashid, assegurando uma equipa "sempre motivada", independentemente do adversário.O internacional iraquiano assinalou que o Benfica é uma "equipa que vale milhões", não esperando que o adversário acuse cansaço, após o jogo de terça-feira, frente ao Lyon (derrota por 3-1), para a Liga dos Campeões."O Benfica é sempre forte, é uma equipa que vale milhões. O cansaço não vai ser relevante", apontou, antevendo "dificuldades", mas mostrando-se confiante: "Temos de demonstrar a nossa qualidade e estamos capazes de tentar ganhar aqui", disse.O médio, de 27 anos, disse não estar preocupado com a falta de eficácia da equipa, que regista o segundo pior ataque da prova, com seis golos (os mesmos do Paços de Ferreira), apenas à frente do Vitória de Setúbal, que tem três."Tenho a certeza de que os golos vão surgir, criamos muitas oportunidades. Não estou preocupado com isso", considerou.O Santa Clara, oitavo classificado, com 13 pontos, recebe o Benfica, primeiro, com 27, no sábado, às 17:00 (18:00 em Lisboa), no estádio de São Miguel, nos Açores.