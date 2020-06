Thiago Santana rejeita euforia

O avançado Thiago Santana foi determinante para o triunfo do Santa Clara, que assim começou da melhor maneira os dez jogos disputados no continente. "A gente sabe que é importante estar perto da família, por todo o apoio que nos dá, mas isso faz parte do futebol. Há que manter a cabeça erguida para podermos voltar felizes para os Açores", afirmou o brasileiro à Sport TV, que o considerou o homem do jogo.

O triunfo diante do Sp. Braga permitiu aos açorianos somar 33 pontos, o que pode tornar a permanência um objetivo demasiado curto. "Cada jogo vai decidir onde podemos chegar, mas ainda nada está feito", alertou o camisola 14 da equipa de João Henriques.

Ao invés, Fransérgio mostrou-se inconformado com a derrota na Cidade do Futebol. "Sabíamos que o Santa Clara ia entrar forte e nós tínhamos de entrar bem. Fizemos o primeiro golo, eles empataram, voltámos a ganhar vantagem mas eles, numa infelicidade nossa, empataram e depois deram a volta", lamentou o médio, que abriu o marcador, apontando o 2-2 como o momento-chave: "Ficou complicado com a expulsão e o penálti."

A fechar, Fransérgio traçou a meta dos arsenalistas. "Só dependemos de nós para ficar no terceiro lugar. Temos três pontos de avanço para o Sporting e é esse o nosso foco", frisou.