Santa Clara rescinde com o defesa Steven Pereira

O defesa Steven Pereira, que esteve emprestado na época passada ao Académico de Viseu, rescindiu com o Santa Clara, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga NOS.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Steven Pereira para a revogação do vínculo contratual que ligava ambas as partes", assinala o clube em nota de imprensa.

O jogador de 26 anos, que tanto pode jogar na faixa direita ou no centro da defesa, chegou ao Santa Clara na época 2019/20, não tendo, contudo, representado a equipa açoriana, uma vez que foi emprestado ao Académico de Viseu, onde cumpriu 13 jogos e marcou um golo.

Antes de chegar aos Açores, o cabo-verdiano passou pelos holandeses MVV de Maastricht e pelo Zwolle.

No próximo domingo, o Santa Clara arranca a I Liga com um 'dérbi' insular, ao receber em casa o Marítimo, às 15:00 locais (mais uma hora em Portugal continental).

Para atacar a próxima temporada, o Santa Clara já contratou Villanueva (ao Málaga, de Espanha), Júlio Romão (ao Atlético Paranaense, do Brasil), Gustavo Viera (aos uruguaios do Liverpool de Montevideo), André Mesquita (ao Marítimo B), Jean Patric (Académico de Viseu) e Mansur (ex-Atlético Mineiro, do Brasil).

No sentido inverso, abandonaram os Açores Zaidu, Mamadu, Zé Manuel, César e Francisco Ramos.

Depois de duas épocas sob o comando técnico de João Henriques na I Liga, o Santa Clara irá ser orientado em 2020/21 pelo treinador Daniel Ramos, naquela que é a terceira presença consecutiva no principal escalão do futebol nacional, um feito inédito na história do clube.