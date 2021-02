Costinha em dúvida

A utilização de Costinha é a principal dúvida de Daniel Ramos para o jogo com o Marítimo. O médio-ofensivo foi substituído frente ao Sp. Braga com queixas musculares, mas já voltou a treinar condicionado. Compete agora ao treinador, mediante o parecer clínico, avaliar a disponibilidade do jogador para voltar a competir diante do Marítimo.