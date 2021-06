Anderson Carvalho renova com o Santa Clara por duas épocas

O médio defensivo brasileiro Anderson Carvalho, de 31 anos, renovou contrato com o Santa Clara para as próximas duas épocas, anunciou esta quinta-feira o clube açoriano.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Anderson Carvalho para a renovação do vínculo contratual vigente para as próximas duas temporadas desportiva", informa o comunicado dos açorianos.

O Santa Clara realça que o jogador brasileiro é um dos "atletas mais experientes do plantel", o que assume "relevância no seio do balneário".

"Em três temporadas, soma 66 partidas, tendo apontado dois golos. Na temporada transata (2020/21), conseguiu atuar com bastante regularidade, depois de duas temporadas em que debelou algumas lesões", destaca o conjunto açoriano.

Em declarações ao departamento de comunicação do clube, o médio defensivo demonstrou satisfação por continuar a representar o Santa Clara.

"É uma enorme responsabilidade para qualquer atleta representar este clube e esta região. Estou muito feliz em poder continuar aqui", afirmou Anderson Carvalho, citado no comunicado.

O atleta chegou ao Santa Clara na época 2018/19, depois de ter tido uma experiência na Rússia, ao serviço do Tosno, na temporada 2017/18.

Antes, o brasileiro tinha representado Boavista, Santos e Penapolense, no Brasil e Vissel Kobe, no Japão.

O Santa Clara conseguiu na época 2020/21 a melhor pontuação de sempre na 1.ª Liga, alcançando o sexto lugar, que lhe permite disputar a qualificação para a Liga Conferência Europa.