A original reação do Santa Clara à Superliga europeia: «Quando estás a jogar FIFA...»

O Santa Clara teve esta segunda-feira uma das mais originais e irónicas reações ao assunto do momento: a oficialização da Superliga europeia. Nas redes sociais, o emblema açoriano comparou a nova competição à opção de 'Criar Torneio' disponível no famoso videojogo FIFA.





Quando estás a jogar FIFA e lembras-te de criar um torneio só com alguns dos teus amigos ‍?? #BravosAçorianos #Centenário Publicado por CD Santa Clara em Segunda-feira, 19 de abril de 2021

"Quando estás a jogar FIFA e lembras-te de criar um torneio só com alguns dos teus amigos", pode ler-se na publicação do Santa Clara, que apresenta uma imagem detalhada do processo de criação da prova , saltando à vista as possibilidades de 'Avançar' ou 'Mudar de Ideias'.