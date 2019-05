Accioly e Clemente terminam carreira e integram estrutura do Santa Clara

O defesa central do Santa Clara Accioly vai integrar, na próxima época, a equipa técnica do clube, como treinador adjunto, e o avançado Clemente passará a fazer parte da estrutura desportiva, no departamento de futebol profissional.O anúncio foi feito esta terça-feira pelo presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, em conferência de imprensa no Estádio de São Miguel, onde foi revelado que ambos os jogadores vão 'pendurar as botas' no final da presente temporada.O dirigente apontou os dois jogadores como "pessoas com grande compromisso com o Santa Clara" que, "em todas as dificuldades, estiveram sempre lá".Accioly resumiu a sua experiência no clube açoriano "com a palavra gratidão, por tudo aquilo que o clube fez, continua a fazer e fará" por si e espera que, no futuro, "possa continuar a construir uma história bonita".O defesa central brasileiro joga para os 'encarnados' de Ponta Delgada desde 2012 e abandona, agora, o plantel, aos 38 anos, com 242 jogos feitos pelo clube.Já Clemente sublinhou que este é o "final de um ciclo", depois de 18 anos como jogador profissional e garante que "a melhor coisa que leva do futebol" é saber que deu o máximo."Fiz um caminho muito difícil, mas consegui concretizar aquilo que prometi aos meus pais, que era chegar à I Liga", afirmou o avançado açoriano.Paulo Clemente assinou pelo Santa Clara em 2014 e, com 180 jogos consagrou-se o melhor marcador da história do clube, com cerca de 50 golos marcados pelo emblema açoriano, um feito do qual diz ter "um orgulho muito grande".Sobre o futuro de João Henriques enquanto treinador da equipa para a próxima época, Rui Cordeiro afirmou que o técnico "tem contrato para o ano" e "os contratos são para se cumprir"."Está casado connosco e nós estamos bem casados", prosseguiu o dirigente.O Santa Clara joga no sábado o último jogo em casa da época, frente ao Feirense, encontro de entrada gratuita para os adeptos e simpatizantes do clube.A partida, a contar para a 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, marca o último desafio dos açorianos em casa na presente época, depois de este fim de semana ter ficado assegurada matematicamente a manutenção do clube no principal escalão do futebol português.Os açorianos partem para a penúltima jornada da época em oitavo lugar, com 41 pontos, ao passo que o Feirense é o último classificado, com apenas 16 pontos.O último jogo do Santa Clara na temporada 2018/2019, que marcou o regresso dos açorianos à Liga NOS, é no Estádio da Luz, frente ao Benfica.