Açorianos iniciam estágio na sexta-feira

O Santa Clara vai partir de Ponta Delgada, na próxima sexta-feira, pelas 16h00, com destino a Lisboa para iniciar a preparação do jogo com o Sp. Braga, agendado para o dia 5 de junho, na Cidade do Futebol. A equipa vai realizar o seu estágio de preparação para as últimas dez jornadas da Liga NOS no Hotel Solplay, em Oeiras, que habitualmente recebe a Seleção Nacional. A escolha prende-se pela proximidade à Cidade do Futebol, mas também porque os quartos apresentam um modelo de pequenos apartamentos, aumentando o conforto dos atletas ao longo dos dois meses de isolamento. Os jogadores vão ter a companhia das suas mulheres ou namoradas neste estágio. A comitiva só regressa aos Açores com a época finalizada.