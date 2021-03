Allano e a preparação para o jogo com o Sporting: «O nosso objetivo é simples, a vitória»

O jogador do Santa Clara Allano disse esta terça-feira que a equipa açoriana está o "mais concentrada possível" para ir ao estádio de Alvalade vencer o líder Sporting, em jogo da 22.ª jornada da Liga NOS.

"A preparação durante a semana é a mais concentrada possível. [O Sporting é] primeiro na competição, ainda não perdeu em casa, mas estamos muito concentrados para chegar lá e alcançar o nosso objetivo", declarou.

E prosseguiu: "O nosso objetivo é simples, no futebol só há a vitória. O único que vai ficar marcado na história do futebol é quem ganha títulos, quem ganha as partidas importantes, quem arranca os três pontos a uma equipa tão qualificada como o Sporting".

O atleta brasileiro do Santa Clara falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao encontro diante da equipa lisboeta.

A propósito da preparação da equipa para o próximo jogo, o extremo destacou que o Santa Clara "trabalha da mesma forma que tem vindo a trabalhar", uma vez que "não muda nada no esquema tático" da formação açoriana.

Allano, contratação de inverno do Santa Clara, foi um dos jogadores em destaque no último jogo, tendo marcado o primeiro golo na vitória dos açorianos frente ao Paços de Ferreira (3-0).

O brasileiro, de 25 anos, rejeitou ter agarrado a titularidade na equipa açoriana, salientando que o plantel é de "alta qualidade".

"Eu não vim aqui para ser rotulado de titular da posição, vim 'brigar', vim disputar com os meus companheiros que estão aqui, fazendo o meu trabalho. Recebi a minha oportunidade no jogo passado e a equipa venceu bem", declarou.

Allano enalteceu o apoio dos compatriotas brasileiros Carlos Júnior e Cryzan, que têm sido "importantes" para a sua adaptação ao clube.

"Eles estão a passar muita coisa do esquema tático do mister, que ainda está a entrar na minha cabeça, ainda não entrou completamente. Mas já estou a perceber aos poucos aquilo que o mister gosta", afirmou.

Em 11 de janeiro, foi anunciado que o extremo Allano, que então alinhava nos brasileiros do CSA, por empréstimo do Estoril, da Liga Sabseg, iria ser jogador do Santa Clara.

Nos últimos três jogos do campeonato, o Santa Clara somou uma vitória diante do Paços de Ferreira e duas derrotas, frente a Sporting de Braga (1-0) e Gil Vicente (1-0).

O Santa Clara, sétimo classificado, com 28 pontos, defronta o Sporting, primeiro com 55, na sexta-feira, às 20h45, no estádio José Alvalade, em jogo a contar para a 22.º jornada da Liga NOS.