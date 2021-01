Allano reforça Santa Clara

O Santa Clara anunciou a contratação do extremo Allano, de 25 anos, que jogava no CSA do Brasil, que assinou um contrato por dois anos e meio.





Allano regressa ao futebol português, após ter representado o Estoril Praia, entre 2016/18, onde realizou 39 jogos e marcou cinco golos na Liga NOS.Durante os dois últimos anos, Allano representou o Bursaspor da Turquia e o Ventforet Kofu da II Liga do Japão. Esta temporada alinhou no CSA da Série B do Brasil.