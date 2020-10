Alma volta às bancadas nos Açores

“Os adeptos são a alma do futebol. O futebol precisa dos adeptos!”. Este é o principal ponto da entrevista de Diogo Salomão, jogador do Santa Clara, ao Canal 11. Os açorianos recebem o Sporting este sábado e vão contar com o apoio de 1.000 pessoas nas bancadas, mas o extremo, de 32 anos, espera que esse número aumente progressivamente e que o restante País siga a linha daquilo que está a acontecer nos Açores. “Neste momento vamos ter 10 por cento da lotação e esperamos que se possa aumentar o número máximo de adeptos, de forma gradual, para voltarmos a ter os estádios cheios”, afirmou o extremo.

O Santa Clara vai começar hoje a vender os bilhetes para o jogo, com um preço a variar entre os 25 e os 35 euros, sendo que a prioridade na aquisição dos mesmos será dada aos titulares de lugar cativo na última temporada e aos sócios com as quotas em dia. Caso sobrem ingressos, esses apenas vão ficar disponíveis ao público em geral a partir de sexta-feira.

A reunião de anteontem entre a Liga, a comissão técnica da Direção-Geral da Saúde e do Governo analisou o relatório dos cinco jogos em que foi possível ter público nos estádios. Face à situação pandémica, com o número de casos diários a aumentar, ainda não é altura de passar à segunda fase do plano de regresso dos adeptos ao futebol, que prevê assistências até 2.500 pessoas sem ocupar 20% da lotação do estádio.