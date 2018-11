Ambiente de grande festa no São Miguel

Foi num ambiente de grande festa que o Sporting regressou aos Açores, para realizar um jogo oficial, 15 anos depois da última partida. Os adeptos da formação leonina, na grande maioria residentes no arquipélago dos Açores, acabaram por encher as bancadas do Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, e dividiram forças com os simpatizantes do Santa Clara.Antes do jogo houve confraternização dos adeptos das duas equipas na Fan Zone do estádio e apesar da presença de muitos adeptos do Sporting, nas bancadas destinadas aos simpatizantes do Santa Clara, não se registou qualquer incidente nas bancadas.Apesar do mau tempo, com muita chuva e vento, que se fez sentir ao longo de toda a partida, foi registada uma assistência de 9.987 pessoas, ficando o estádio a 13 pessoas de atingir a lotação máxima permitida pela Liga de Clubes.A última vez que o Sporting realizou um jogo para o campeonato nos Açores foi na temporada 2002/03, conseguindo uma vitória (1-0), com um golo marcado pelo médio espanhol Toñito. A equipa era comandada por Laszlo Bölöni.