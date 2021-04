Anderson Carvalho: «Impusemos o nosso ritmo na Luz»

O Benfica venceu o Santa Clara, esta segunda-feira, por 2-1, mas Anderson Carvalho não tem dúvidas de que o triunfo podia ter caído também para os açorianos.





"Foi um jogo bem disputado. Impusemos o nosso ritmo na Luz, o que era difícil pela qualidade do Benfica. Temos de sair com a cabeça erguida. Perdemos, mas podíamos ter empatado ou talvez ganhado que não era nada absurdo pelas oportunidades que tivemos", começou por dizer o autor do único golo do Santa Clara (na baliza adversária) na Luz."Estávamos melhor principalmente no começo da segunda parte, com muitas oportunidades, mas sabíamos da qualidade do Benfica, que podiam marcar a qualquer momento. Se marcássemos seria difícil para eles virarem o jogo.""Temos de pensar jogo a jogo. Temos de pensar no próximo objetivo que é ganhar ao Boavista em casa", concluiu.