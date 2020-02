Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Anderson Carvalho: «O FC Porto vai respeitar a nossa equipa» O médio brasileiro, de 29 anos, regressou aos relvados e a coesão defensiva do Santa Clara aumentou. À conversa com Record, falou sobre os 10 meses em que esteve afastado por lesão e antecipou o confronto com os dragões





• Foto: Hugo Gomes