Anderson falha o resto da época

O azar voltou a bater à porta do Santa Clara. Primeiro foi Thiago Santana e agora Anderson Carvalho, que contraiu uma lesão nos ligamentos do joelho direito. O médio vai ser submetido a uma cirurgia estando previsto um período de seis meses de paragem, impedindo assim o brasileiro de dar o seu contributo na segunda volta do campeonato.

Anderson Carvalho, de 28 anos, era um dos pilares do meio-campo açoriano. Foi um dos jogadores mais utilizados por João Henriques, destacando-se como um dos médios com mais recuperações de bola no campeonato, representando um elemento chave no equilíbrio defensivo da formação açoriana.

O camisola 27 do Santa Clara lesionou-se no jogo frente ao Marítimo, da jornada passada, tendo sido substituído aos 17 minutos. Para o seu lugar entrou Lucas Marques, brasileiro de 23 anos, contratado ao Figueirense no mercado de inverno. Com isto, Lucas Marques deverá aproveitar a ausência de Anderson Carvalho para agarrar um lugar no onze.

O regresso do médio Osama Rashid, que falhou os últimos quatro jogos por ter estado ao serviço da seleção do Iraque na Taça de Ásia, também vai ajudar o treinador João Henriques a superar esta ausência forçada de Anderson Carvalho. As restantes alternativas são os médios Pacheco, Chrien ou Diogo Santos.