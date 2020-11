André Ferreira avisa que não dá para facilitar

O Santa Clara quer evitar surpresas no jogo da Taça de Portugal frente ao Beira-Mar e, por isso, o plantel está avisado para a obrigação de encarar o jogo com o máximo de humildade. “Vamos entrar fortes, como se fosse um jogo do campeonato, porque sabemos que se facilitarmos vamos ficar numa situação complicada”, adiantou o guardião André Ferreira.

O jogador, de 24 anos, sabe que o Beira-Mar é uma equipa intensa nos duelos físicos e deixou um alerta para o balneário: “É necessário igualar a vontade de ganhar e esperar que a qualidade do Santa Clara faça a diferença.”

No início da época, a direção do clube definiu como um dos objetivos para esta temporada chegar aos quartos-de-final da Taça de Portugal, algo inédito na história do emblema açoriano. Para atingir essa meta será necessário ganhar em Aveiro, obviamente.

“Vamos defrontar um clube histórico do futebol português e que já ganhou uma Taça de Portugal. Encaramos este jogo com muita humildade e respeito pelo adversário”, garantiu André Ferreira, para quem a Taça de Portugal representa uma oportunidade para se estrear esta temporada, pois nos jogos da Liga NOS tem sido o suplente de Marco. “Trabalhamos todos para ajudar a equipa a ganhar. O mais importante é estarmos bem e consistentes. Vou procurar agarrar esta oportunidade e continuar a ajudar o Marco a estar em boa forma”, prometeu o guarda-redes.